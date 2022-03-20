"Друга армія світу" знову зганьбилась своїм спорядженням: чого лише вартий шолом із діркою
Джерело:телеграм "Останній Блокпост"
Уже саме екіпірування загарбників спростовує міф про "могутність" російської армії. Адже що форма, що інше їхнє спорядження мають жалюгідний вигляд.
Українські військові показали всю суть "другої найсильнішої армії світу" в одному відео. А вона – у брехні. І, схоже, окупанти обманюють передусім самі себе.
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На кадрах нового відео видно, наскільки "безпечне" спорядження використовують російські солдати. Так, загарбники видають застарілі, та ще й діряві шоломи за сучасні.
Міць російської армії. На вигляд – тактичний шолом, а під ним – консервна банка 30-го року. Друга армія світу,
– кепкують із росіян наші бійці, демонструючи "шолом-обманку".
Окрім "дива інженерії", українські військові також показали наслідки своєї влучної роботи по окупантах.
ЗСУ показали "міць" росармії: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика)
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