Таким чином "друга армія у світі" воює з дітьми. Фото наслідків моторошного обстрілу показали у ДСНС.

Важливо У Харкові – "прильоти" в житлові будинки, горить садочок у центрі міста: поранені діти

Там констатували, що ціллю російських солдат є дитячі ліжечка та м'які іграшки. Ось вона, "ісконная русская доблєсть".

Усі осередки займання, які трапилися внаслідок обстрілу, рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними, постраждало десятеро харків'ян. Їх усіх доправили до лікарні.

Кадри зі зруйнованого вщент садочка в Харкові / Фото ДСНС

Що відомо про дитячий садок, який зруйнували окупанти

Директорка Тетяна Олешко у коментарі Суспільному розповіла, що російська ракета вдарили по дитячому садочку у центрі Харкова. Руйнування масштабні. За її словами, з 12 груп у садочку руйнувань зазнали 11.

"Залишилась більш-менш вцілілою одна група. Всі інші в жахливому стані. Дуже шкода, адже дуже багато зроблене містом, батьками", – зауважила директорка.

Олешко зазначила, що у садочку до повномасштабного вторгнення навчалося 283 дитини. Це спеціалізований заклад комбінованого типу, який відвідували діти з порушеннями опорно-рухового апарату

Вони (росіяни – 24 канал) неадекватні люди. Вірять в те, що тут хтось є. Але ніяких військових, ніякого військового об'єкту. Це діти! Які військові? Де б вони тут ховалися? Вони нищать нашу освіту, майбутнє. Людина з розумом в голові ніколи не подумає, що тут може бути військовий,

– наголосила директорка.

Зауважимо, що у момент обстрілу директорка з двома працівницями перебували на території садочка. Вони якраз займалися прибиранням території, коли почули вибух. Дивом ніхто не постраждав.