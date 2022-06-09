"Друга" армія знову осоромилася іржавою міццю: чим і як Росія нищить українські міста

Ганьбище ракет Х-22 і "другої" армії. Минулої доби російські окупанти використовували ракети Х-22 в основному по Донецькій області. Вони були застосовані по Костянтинівці, Слов'янську, Краматорську та Дружківці.

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Вже не перший день спостерігаю за тим, як саме Х-22 застосовують по об'єктах у Донецькій та Харківській області, запускаючи їх із російського повітряного простору.

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Нагадаю, що приблизно місяць тому російські окупанти почали застосовувати саме Х-22 на Одещині, замінивши на них пуски П-800 БПРК "Бастіон". Але саме в межах цих пусків себе виявила їх жахлива точність, вразливість перед ППО, а також відмови паливної системи.

Оскільки Х-22 запускалися з літаків Ту-22М3 або з повітряного простору тимчасово окупованого півострова Крим, або з російської території, їм потрібно було до Одеси та області долати сотні кілометрів. І дуже часто у ракет, навіть умовно придатних до застосування, відбувалося те, про що було відомо ще з радянських часів – відмовляла паливна система.

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По суті, енна кількість ракет Х-22 просто впала в Чорне море, тому що у них під час польоту відмовляла паливна система.

І зараз я бачу ситуацію, коли російські окупанти застосовують ракети Х-22 не на їхніх відстанях (згідно з тактико-технічними характеристиками – до 600 кілометрів), а набагато менші – середні й навіть малі, обстрілюючи регіони України, максимально наближені до російського повітряного простору, щоб імовірність відмови паливної системи була нижчою. Недолуга убогість. Інакше я це й назвати не можу.

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