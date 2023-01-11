Мобілізація 500 тисяч осіб створить проблеми для Росії, – оглядач

Українська розвідка повідомила, що нова хвиля мобілізації в Росії може розпочатися 15 січня. Росіяни планують призвати 500 тисяч людей.

Така велика кількість людей і зброї здатна вплинути на театр бойових дій. Цю думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович.

До теми Росія скоро може оголосити про додаткову мобілізацію: розвідка назвала дату.

Здатність окупантів брати кількістю може створити для українських військ великі проблеми та спричинити просування російських військ на різних напрямках.

Ми це бачимо у вигляді бойових дій навколо Бахмуту – Соледару, де росіяни намагаються просуватися, використовуючи тактику живих хвиль і беручи людською масою,

– пояснив Попович.

Інша сторона такої тактики – велика кількість людських втрат. Але, на думку військового оглядача, в Росії не рахуються з людськими жертвами, для них важливіше просування вперед, аніж та ціна, яку вони готові заплатити.

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Проблеми мобілізації в Росії

За словами Поповича, мобілізація 500 тисяч військових створить для російського командування цілу низку проблем. Перша – з мобілізованих треба створити підрозділи, оснащені танками та іншою технікою.

А з технікою в Росії зараз проблема. Вони знімають з баз зберігання машини, танки, гармати, приводять до ладу і перекидають на фронт,

– відмітив військовий оглядач.

Другою проблемою Попов назвав оснащення частково мобілізованих амуніцією, третьою – логістику.

"Четверта, дуже серйозна проблема – наявність підготованих командирів молодшої та середньої ланки для того, щоб можна було сформувати підрозділи, навчити їх, провести бойове злагодження, створити боєздатні частини і кинути їх на фронт", – вважає військовий експерт.

Ще однією проблемою Денис Попович назвав наявність потрібної кількості тренувальних таборів. Наразі росіяни використовують потужності Білорусі.

"В Росії кількість тренувальних таборів дозволяє одночасно готувати не більше, ніж 120 - 130 тисяч призовників. А ми кажемо про 500 тисяч", – пояснив експерт.

Конвеєр для мобілізованих

На думку Поповича, підготовка нових мобілізованих перетвориться в конвеєр і вони не будуть якісно підготовані. Окупанти знову будуть формувати живі хвилі, які кидатимуть на певні напрямки.

Тому все те, що вони зараз готують – це спроба взяти нас кількістю, а не якістю. Ми повинні цьому протиставити якість, і саме тому ми маємо отримати певні види озброєнь від союзників,

– підсумував військовий оглядач.

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