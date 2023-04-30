Друга система ППО IRIS-Т від Німеччини вже надійшла в Україну

Парламент Німеччини підтвердив доставлення Україні другої системи протиповітряної оборони IRIS-Т SLM. Першу установку доставили ще у жовтні 2022 року.

Варто зазначити, що Німеччина обіцяла Україні 4 такі установки. 19 квітня 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала від Німеччини другий зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

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Що відомо про передачу Україні нової техніки

Федеральний уряд Німеччини пояснив, що Україні передали два зенітних ракетних комплекси IRIS-T. Також зазначили, що перед цим вже передали одну систему ППО.

На сайті Бундестагу запевнили, що додатково передали Збройними Силами України ще вісім вантажівок Zetros. Перед цим в Україну доставили ще 76 машин.

Також Україна отримала дві вантажівки 8×6 з вісьмома розкатними контейнерами.

Варто зазначити, що міністр оборони України Олексій Резніков, говорячи про передачу Україні установки IRIS-T, запевняв, що вона підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. Олексій Резніков подякував за установку німецьким партнерам.

Тоді ж глава Міноборони України пояснив, що Україні потрібно більше переносних зенітно-ракетних комплексів.

Коротко про IRIS-Т