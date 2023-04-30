Друга система ППО IRIS-Т від Німеччини вже надійшла в Україну
Джерело:Бундестаг
Парламент Німеччини підтвердив доставлення Україні другої системи протиповітряної оборони IRIS-Т SLM. Першу установку доставили ще у жовтні 2022 року.
Варто зазначити, що Німеччина обіцяла Україні 4 такі установки. 19 квітня 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала від Німеччини другий зенітний ракетний комплекс IRIS-T.
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Що відомо про передачу Україні нової техніки
Федеральний уряд Німеччини пояснив, що Україні передали два зенітних ракетних комплекси IRIS-T. Також зазначили, що перед цим вже передали одну систему ППО.
На сайті Бундестагу запевнили, що додатково передали Збройними Силами України ще вісім вантажівок Zetros. Перед цим в Україну доставили ще 76 машин.
Також Україна отримала дві вантажівки 8×6 з вісьмома розкатними контейнерами.
Варто зазначити, що міністр оборони України Олексій Резніков, говорячи про передачу Україні установки IRIS-T, запевняв, що вона підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. Олексій Резніков подякував за установку німецьким партнерам.
Тоді ж глава Міноборони України пояснив, що Україні потрібно більше переносних зенітно-ракетних комплексів.
Коротко про IRIS-Т
- Німеччина заявила про передачу Україні 4 систем протиповітряної оборони IRIS-Т у жовтні 2022 року.
- ЗРК IRIS-Т SLM – середньої дії, його дальність ураження – до 40 кілометрів, максимальна висота – до 20 кілометрів. Також система протиповітряної оборони містить комплекс сучасних радіолокаційних станцій, які здатні бачити ворожі цілі на відстані у 250 кілометрів за будь-якої погоди.
- Для цієї ППО не існує мертвих зон пуску – ракета вилітає вертикально, і одразу може летіти у будь-який бік. Варто зазначити, що недоліком зенітного ракетного комплексу є те, що запускати ракети вона може лише з місця.
- Установки IRIS-Т можна використовувати практично на будь-якій місцевості, оскільки вони можуть мати колісну базу 8х8 або гусеничне шасі. Детальніше про ці установки – читайте за посиланням.