Друга Катинь: Резніков висловив співчуття Польщі щодо Смоленської трагедії
Джерело:твітер Олексія Резнікова
10 квітня 2010 року під Смоленськом неподалік військового аеродрому "Смоленськ-Сєвєрний" розбився польський літак російського виробництва Ту-154М. На борту була делегація перших осіб Польщі.
Вона тримала курс до Катині, яка була місцем страти майже 22 тисяч польських військовополонених – їх знищили за наказом Москви у 1940 році.
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Міністр оборони України Олексій Резніков висловив співчуття Польщі, яка 12 років тому "втратила своїх синів і дочок" у цій катастрофі.
За словами Резнікова, Смоленська трагедія стала другою Катинню.
Наш біль розділений. Єдність – наша сила. За нашу і вашу свободу, Анджей Дуда,
– написав Резніков.
Він підкреслив, що Польща знає з власного досвіду, що таке біль втрати і як у такі складні часи важлива дружня підтримка.
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