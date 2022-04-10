Друга Катинь: Резніков висловив співчуття Польщі щодо Смоленської трагедії

10 квітня 2010 року під Смоленськом неподалік військового аеродрому "Смоленськ-Сєвєрний" розбився польський літак російського виробництва Ту-154М. На борту була делегація перших осіб Польщі.

Вона тримала курс до Катині, яка була місцем страти майже 22 тисяч польських військовополонених – їх знищили за наказом Москви у 1940 році.

Зауважте Захисники України потребують лиш трьох речей – зброю, зброю та зброю, – Дуда

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив співчуття Польщі, яка 12 років тому "втратила своїх синів і дочок" у цій катастрофі.

За словами Резнікова, Смоленська трагедія стала другою Катинню.

Наш біль розділений. Єдність – наша сила. За нашу і вашу свободу, Анджей Дуда,

– написав Резніков.

Він підкреслив, що Польща знає з власного досвіду, що таке біль втрати і як у такі складні часи важлива дружня підтримка.

До теми – Смоленська катастрофа: польська прокуратура зробила гучну заяву