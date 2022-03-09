Друга "найсильніша" армія світу: росіяни заховалися від українських бійців у БТРі та не виходять

Вже другий тиждень весь світ спостерігає за тим, як Збройні сили України дають відсіч другій "найсильнішій" армії світу. З'ясувалося, що російські військові сміливі лише перед беззахисним мирним населенням.

Натомість наших бійців окупанти бояться. Терористи вміють лише обстрілювати житлові райони та дитячі лікарні.

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Так, російські окупанти заховалися від українських військових у БТРі.

Ще одні загублені душі в Україні. Вилазьте, бл*ть, вилазьте, су*а, і будете жити,

– сказав український боєць рашистам.

Військові іронічно зауважили, що рашисти швидше за все міняють в БТР памперси.

Окупанти сховалися від ЗСУ у БТРі: відео

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До теми дивіться відео про те, як ЗСУ розбили базу окупантів на Харківщині: