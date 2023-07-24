Росіяни активізували свій ВПК, – Крамаров сказав, чи вистачає Україні зброї від партнерів

У світі існують різні думки щодо успіхів наступу Збройних Сил України. Одні пишуть про брак зброї та підготовки, а інші – про другу "хвилю" наступу, який наближаються до моменту, коли він зможе набрати темпи.

Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, українські бійці підготовлені добре, а брак техніки дійсно є і залишається, адже наші західні партнери не надали техніку й озброєння в необхідній кількості.

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Потрібна вся техніка

Єдина важлива номенклатура, яку закрили перед нами це кількість боєприпасів. На щастя, Сили оборони мають снаряди для західної артилерії та техніки. Завдяки цьому, ми зараз досягаємо ключової мети.

Насамперед ЗСУ активно знищують техніку окупантів. Україна отримала касетні боєприпаси, які дозволять проходити мінні поля та оборонні рубежі ворога. Суббоєприпаси касетного снаряда б'ють траншеями на великій площі, що дозволяє одночасно виводити цілі лінії бойових укріплень ворога.

Коли розпочнеться другий етап наступу: дивіться відео

У ЗСУ етапи

"Говорити, що в українського наступу є якісь "хвилі" також неправильно. Хвилі бувають на морі. У нас етапи. ЗСУ мають стратегію і стратегічний план, у якому визначені певні етапи", – сказав військовий експерт.

Німецькі журналісти, посилаючись на Президента України Володимира Зеленського, припускають, що невдовзі ситуація на полі бою може змінитися. Очікується, що буде ще друга хвиля контратак, у ході якої вдасться здійснити ефективне просування.

Наразі зарано говорити, що етап вибивання й розм'якшення оборонних укріплень супротивника дійшов до свого кінця. Для більш ефективних наступальних дій українським захисникам потрібна вся та техніка, яку обіцяли, але не надали.

Враховуючи те, що росіяни активізували свій ВПК й намагаються налагодити постачання, зокрема техніки, бронетехніки, артилерії, то даний етап, на мою думку, продовжуватиметься до кінця літа – початку осені,

– зазначив Крамаров.

Якщо наші партнери виконають свої обов'язки, ми зможемо перейти до більш активного просування. Зараз війна не на карті, вона на статистиці насамперед втрат ворога.

"Другий етап, коли ми почнемо просуватися по карті, почнеться не раніше початку осені", – підсумував військовий експерт.

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