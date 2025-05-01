Другий етап обміну: ще 307 українських захисників удома
- 24 травня відбувся другий етап обміну полоненими, звільнено 307 українських захисників.
- Серед них – військовослужбовці різних підрозділів, зокрема 27 захисників Маріуполя.
- Загалом за два дні до України повернули 697 людей, обмін продовжиться завтра.
24 травня відбувся другий етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". З полону звільнили ще 307 оборонців.
Вдень президент Зеленський розповів, що за два дні в Україну вже повернули 697 людей, передає 24 Канал.
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Ще понад триста воїнів вдома
Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим,
– наголосив президент Зеленський.
У Координаційному штабі уточнили, що серед звільнених з полону 24 травня – військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.
Ще 307 захисників визволені з полону / Фото телеграм Зеленського
У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя. Усі 307 визволених оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
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