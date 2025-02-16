Бойові дії Ізраїля можуть відновитись уже найближчими днями: кому це вигідно

Другий етап припинення вогню у межах угоди між Ізраїлем та ХАМАС має розпочатися 17 лютого. Однак якщо терористи не підуть на серйозні поступки, може відбутися відновлення вогню.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зазначивши, чим можуть закінчитись бойові дії в Секторі Гази у разі поновлення вогню. Нагадаємо, що 15 січня стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, а 19 січня розпочався обмін заручниками.

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Нетаньягу не може на це погодитись

Зільбер зауважив, що відновлення вогню може стати реальністю найближчими днями, тому що відповідно до угоди, за якою відбувається обмін заручниками, мають відбутися переговори щодо сталого врегулювання.

Однак Беньямін Нетаньягу не може на це погодитись, тому що у нього немає "картинки" перемоги. Вона була, коли він ліквідував лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара. Однак коли зараз щотижня всі бачать "вистави" ХАМАС, це їхня "картинка", а не Ізраїля,

– підкреслив він.

Сьогодні, як наголосив журналіст, тривають перемовини про те, якщо ХАМАС не хоче, щоб "розверзлися врата пекла", на другому етапі потрібно домовлятися, як має виглядати Газа без ХАМАС.

Ізраїль наполягає на тому, щоб верхівка ХАМАС виїхала звідти. Там має бути сформована нова влада під кураторством арабських країн. Однак ХАМАС вважає, що за повернення ізраїльтян, що були заручниками, йому мають повернути ув'язнених, що тримаються в ізраїльських тюрмах, відновити Сектор Гази та надати гуманітарну допомогу.

Зверніть увагу! ХАМАС 10 лютого звинуватив Ізраїль у порушенні угоди щодо припинення вогню, коли ізраїльтяни не повернули переміщених осіб на північ, заблокували постачання вантажів до Сектора Газа та обстрілювали район. Ізраїль це заперечував. Проте терористи погрожували відкласти обмін заручниками, запланований на 15 лютого. Однак завдяки зусиллям єгипетських та катарських посередників обмін відбувся.

Ізраїль ніхто не буде тримати за руки

Якщо почнеться друга стадія перемовин, це означатиме, що війна буде закінчена без досягнення її цілей – це буде поразка ХАМАС. Тоді, за словами Зільбера, у Нетаньягу розпадається урядова коаліція і мають відбутися вибори в Ізраїлі.

Тому, якщо ХАМАС не піде на серйозні поступки, Нетаньягу, скоріш за все, віддасть наказ поновити військові дії впродовж тижня. Однак зараз Ізраїль ніхто не буде тримати за руки, як це робила адміністрація Джозефа Байдена, для якої головне було не ескалювати. Також ніхто не буде говорити про "гуманітарну катастрофу" та "геноцид Гази",

– пояснив він.

Крім того, звільнились ізраїльські війська на півночі, які там перебували через побоювання Ізраїля про можливий напад "Хезболли". Завдяки цим силам вдасться, як кажуть ізраїльські військові, потужними ударами в дуже короткий термін окупувати Сектор Гази і далі зачищати його від ХАМАС.

Вже після цього, як зазначив Цві Зільбер, можна буде обговорювати різні ідеї, зокрема, переселення жителів Сектора Газа в інші місця та побудову там нової американської Рів'єри.

До слова, ізраїльські ЗМІ повідомляють, що ХАМАС готовий розпочати другий етап припинення вогню, погодившись на умову відійти від керування Сектором Гази. Відповідно до угоди, другий її етап передбачає імовірне повне завершення військових дій та обмін заручників, які залишаються в полоні ХАМАС, та палестинських в'язнів.