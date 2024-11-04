Другий Саміт миру має закінчитись конкретним результатом: в ОП зробили заяву

Другий Саміт миру, ініційований Україною, має закінчитися конкретним результатом. Однак наразі українська влада не озвучувала точну дату проведення конференції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівник Офісу Президента Андрія Єрмака. Зазначається, що зараз Україна розробляє формулу миру Володимира Зеленського "з дуже чіткими кроками за кожним пунктом".

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Коли відбудеться другий Саміт миру

За словами Андрія Єрмака, влада в Україні ніколи не говорила про конкретну дату проведення майбутнього саміту.

Ми говорили про умови, які повинні бути для того, щоб він відбувся, тому що другий саміт повинен закінчитися конкретним результатом,

– пояснив він.

Керівник ОП наголосив, що Україна повинна робити свою справу. Однак водночас залишається багато факторів, які грають роль: зокрема американські вибори, що впливають на весь світ і особливо на Україну.

Але все ж важливо з нашого боку не чекати нічого, а робити кожного дня, кожної години все можливе. Саме тому я вважаю, що, безумовно, другий саміт відбудеться,

– наголосив Єрмак.

До слова, раніше Андрій Єрмак заявляв, що українська влада готова розпочати переговори про мир із Росією за умови, якщо війська країни-агресорки відійдуть на позиції станом до 24 лютого 2022 року.