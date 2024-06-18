У ЄС не дійшли згоди щодо другого терміну Урсули фон дер Ляєн: як це впливає на Україну

Лідери Євросоюзу не підтримали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін на посаді голови Європейської комісії. Усе через те, що відбулися вибори у Європарламент, тому між політичними силами наразі немає єдності.

Однак, найімовірніше, згодом рішення щодо підтримки Урсули фон дер Ляєн буде прийняте. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Там є свої тертя між різними політичними групами і силами. Зокрема, у складі Європейської народної партії, яка перемогла на виборах в Європарламенті і має більшу фракцію. Але там і всередині цієї партії зараз, очевидно, бракує єдності, щоб підтримати Урсулу фон дер Ляєн. Думаю, що, найімовірніше, це рішення буде підтверджено", – вважає він.

Зараз більше мовиться про розподіл посад. Тут виникають певні розбіжності щодо того, хто і як має в майбутньому керувати та на яких постах. Тому сьогодні ще тривають узгодження.

Чому це важливо для України

Олександр Мусієнко зазначив, що окремі політичні сили намагаються змінювати ландшафт, який був. Вони вже починають тиснути, це призводить до затримки. Однак навряд чи саме це насамперед пов’язано з Україною. Це питання внутрішніх рішень Європейського Союзу.

Були моменти, які свідчили, що Урсула фон дер Ляєн може втратити свою посаду. Там у них не в усьому злагоджені відносини із головою Євроради Шарлем Мішелем. Деякі західні видання прямо писали, що Шарль Мішель, можливо, є тим фактором, який впливає на те, що рішення відтерміновується, бо він не дуже зацікавлений, щоб Урсула фон дер Ляєн була переобрана,

– сказав він.

Прийняття рішення важливе для України, адже ми чекаємо вступу до ЄС. Також гальмується рішення Європейського Союзу щодо 14-го пакету санкцій щодо Росії. США і Велика Британія нещодавно запровадили жорсткий пакет санкцій проти російської фінансової системи. Крім того, щодо хімічної галузі і не тільки.

"Цей пакет санкцій має ухвалити ЄС. Але оскільки зараз ідуть процеси, пов'язані із вибором голови Єврокомісії, то ці рішення відтерміновуються. Звичайно, будь-яке відтермінування для нас – це не добре. Тому у наших інтересах, щоб питання розв’язалося, як уже вирішать для себе європейські країни. Але щоб надалі перейшли і до розгляду питань, які стосуються України", – додав військовий експерт.