Центром громадського розвитку "Інтер-акція" провів соціологічне дослідження електоральних настроїв мешканців Дніпра перед місцевими виборами 25 жовтня. Результати показали, що в другому турі лідер "Громадської сили" Загід Краснов випереджає чинного міського голову "Дніпра" Бориса Філатова.

Про це в ІА "Інтерфакс-Україна" розповів директор "Інтер-акції" Юрій Лагутов.

Дослідження проводилося 5 – 7 вересня методом face-to-face. Опитано було 1 500 респондентів.

Серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором, серед політичних партій переваги городян розташувалися в такому порядку: "Громадська сила" – 22,4%, "Пропозиція" – 21,3%, "Слуга народу" – 13,5%, ОПЗЖ – 8,8%, "Блок Вілкула" – 8,5%.

У першому турі виборів мера кандидати розташувалися б так: Борис Філатов – 31,5%, Загід Краснов – 29,7%, Сергій Риженко – 12%, Сергій Нікітін – 5%, Іван Куліченко – 4,6%.

А ось у другому турі лідер, згідно з дослідженням, змінюється: Загід Краснов – 39,4%, Борис Філатов – 38,1%. Ще 22,5% не визначилися.

З'ясували соціологи і антирейтинг кандидатів в мери Дніпра: Борис Філатов – 45,7%, Загід Краснов – 19,3%, Сергій Нікітін – 13,3%, Серей Риженко – 7%.

Як заявив керівник аналітичного центру "Інпол" Сергій Биков, його не дивує, що "Громадська сила" вирвалася в лідери серед політичних партій в Дніпрі.

"Це сильний місцевий проєкт Загіда Краснова. Рецепт домогтися підтримки людей у ​​них простий – працювати, незалежно від того, є вибори чи ні виборів. А не створювати якісь квазіпроєкти перед місцевими виборами, – відповів він. – Що стосується виборів мера, то у Філатова був відмінний шанс скористатися плодами децентралізації і підвищити рівень життя в місті. Але сьогодні проглядається його бажання "з'їхати" з теми коронавірусу і підтримки людей під час карантину, і зробити вигляд, що у всьому винна центральна влада. А люди розуміють, що це відповідальність місцевої влади. Звідси і високий антирейтинг".

Своєю чергою, керівник аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов підкреслив, що використання 100 мільйонів гривень з бюджету на власний піар зіграло з міською владою злий жарт.

"У Дніпрі ми бачимо унікальний випадок. Зазвичай місцеві політичні проєкти створюються владою з використання адміністративного і фінансового ресурсу, а "Громадська сила" вибивається із загальної системи. Це унікальна структура, яка працює за свої гроші та понад 10 років залишається постійною величиною в політиці Дніпра зі стабільним електоральним ядром. Звідси і високий рейтинг Краснова, – сказав він. – Водночас час за Філатова Дніпро став чемпіоном по непрофесіоналізму і корупції. Передвиборча кампанія мера будується на гроші городян. Це 100 мільйонів гривень з бюджету. За ці гроші йде навіть не реклама, а пропаганда Філатова. Люди проти цього, вони втомилися жити в атмосфері брехні і морального терору".