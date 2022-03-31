Дружба з сатаною: навіщо Росія б'є навіть "своїх"

Так звана "самостійна Південна Осетія" вирішила хутко влитися через "референдум" до складу РФ.

Росія розпускає метастази

Зрозуміло, що все це – недолугі спроби Кремля "підтягнути велич" та "розширити територію" й цим дещо потішити власних шовіністичних "громадян", яких розповзання раші турбує більше, аніж навіть кіло цукру. Чергове незаконне рішення, чергове зазіхання на чужу територію.

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Великий "привіт" дуже "розумній" владі Грузії, яка чомусь вирішила, що загравання з агресором у нинішній ситуації – це політика, яка відповідає національним інтересам держави. "Розумній" владі Молдови бажано теж приготуватися до аналогічних кроків.

Не здивуюся, якщо дуже "розумний" уряд Ізраїлю теж одержить привіт від контрольованих РФ терористів. Це абсолютно відповідає політичній традиції мордора – бити "своїх", аби ще більше залякувати "чужих" та множити хаос.

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Вигода від "дружби" з сатаною удавана. Кожного разу про це нагадують, але кожного разу знаходиться хтось, хто вирішує, що саме його це взагалі не стосується.

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