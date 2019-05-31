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      "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання

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      Хіба можна про щось домовлятися з сусідом-вбивцею?
      Хіба можна про щось домовлятися з сусідом-вбивцею? / УНІАН

      Офіційні представники російсько-терористичної влади роблять заяви про те, що чекають на сигнали від Києва. Цинічно? Так. Але не дивно.

      І зовсім не просто так із висловлюванням про готовність до миру виступила саме ватажок Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко. Саме вона показово вимагала від російських політиків дозволити Путіну пустити танки у Крим та на Донбас у березні 2014-го. Але, звісно, реально Матвієнко ніколи не була автором ідеї піти та захопити Україну. Це придумали Путін та його оточення.

      Валентина Матвієнко
      Глава Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко / Фото РосЗМІ

      Читайте також: Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну

      Оскільки висловлюватися щодо перемир'я з Україною президент РФ не може – раптом "пошлють", тому Матвієнко стала рупором окупантів. Якщо, наприклад, Зеленський відповість їй про неможливість примирення без виходу ЗС РФ з Донбасу та Криму, обличчя Путіна та його наближених збережеться. Матвієнко ж втрачати у політичному плані нічого.

      Але ж справа зовсім не в тому, що у Кремлі страхується при озвученні пропозиції примиритися, а в тому, що подібні заяви звучать недаремно. Проблема у тому, що розмови про мир із РФ ведуться й з українського боку.

      Висловлюються за якісь домовленості з окупантами навіть у найближчому оточенні Зеленського (Богдан). Регіонали ж, Портнов та інші антиукраїнські діячі взагалі мріють про розворот нашого курсу від ЄС до Росії. І ця зв'язка з політиків, які хочуть сісти за перемовини із терористами та самих окупантів, які начебто бажають того самого, дуже небезпечна. Хоча б у тому, що ніхто не віддасть нам Донбас із виплатою репарацій та безумовним виходом армії за межі кордону України.

      Спілкуватись із загарбниками треба лише з позиції сили, якої у нас зараз немає. Зеленський як президент не може спиратися на нинішній склад Ради. А до парламенту наступного скликання можуть взагалі пройти лише зрадники.

      Ніхто не знає, що задумав Коломойський, якими будуть списки "Слуги народу" та із ким пропрезидентська партія вступить до коаліції. Але активна діяльність Портнова та компанії, ігнорування секретаря РНБО війни та дії багатьох інших політиків натякають, що питання війни на Донбасі та повернення окупованого Криму не є першочерговими на порядку денному. І цілком можливо, що хтось з нової Ради чи взагалі президент особисто сядуть за круглий стіл із Путіним, мовляв: "треба закінчувати війну".

      Портнов
      Андрій Портнов / Фото Украинские новости

      Але про що можна домовлятися із кривавим вбивцею, який готовий вийти з гри лише переможцем? Він хоче "здати" Донбас, але залишити його занедбаним, під власним управлінням та з уникненням відповідальності за скоєне?

      Отже, про Матвієнко треба "забути". До тих пір, поки росіяни самі не запропонують не тільки Донбас, а й Крим. З формулюванням про деокупацію.

      Читайте також: Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну

      blog_ava
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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Володимир Зеленський Анексія Криму Володимир Путін Окуповані території Ігор Коломойський Андрій Богдан
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