Дружина екснардепа Дейдея повідомила про його смерть

Дарина Дейдей повідомила про смерть свого чоловіка та екснардепа Євгена Дейдея. Наразі немає офіційної інформації про причину смерті.

Останній пост у соцмережах Дейдей залишив 28 лютого. У мережі повідомляють, що він загинув у бою, але поки що інформація не підтверджена.

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Мій Євген Дейдей, я дуже люблю тебе. Ти ж присягався бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті й назавжди залишуся твоєю дружиною,

– написала Дарина у своєму інстаграмі.

Що відомо про Євгена Дейдея:

10 вересня 2014 на з'їзді партії "Народний фронт" разом з іншими командирами добровольчих батальйонів був включений до Військової ради – спеціального органу, який розроблятиме пропозиції по обороноздатності України.

У 2014 Дейдея обрали до Верховної Ради України (8 скликання) по списку партії "Народний фронт". У березні 2015 став членом Міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль".

У 2014 році Євген Дейдей став координатором батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.

Під час своєї каденції у 2018 році він розлучився із дружиною Інгою та одружився із племінницею своєї колеги по "Народному фронту". У Дарини та Євгена Дейдея народилися двоє дітей.

У 2020 році Євген Дейдей був помічником керівника головного управління Національної поліції Києва, але того ж року залишив посаду.

Як координатор батальйону "Київ-1" 9 березня в ефірі 24 каналу Дейдей розповів, що ситуація з обороною в Мар'їнці є плачевною.

Дейдей розповідає про ситуацію в Мар'їнці 9 березня:

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