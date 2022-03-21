Дружина Котвіцького хотіла вивезти з України мільйони доларів і євро: ДБР взялося за справу

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовими особами Закарпатської митниці. Вони сприяли незаконному вивезенню з України не одного мільйона доларів і євро.

У ДБР заявили, що гроші вивозились у валізах без декларування та в обхід митних правил.

Більше про це Дружина ексдепутата Котвіцького хотіла вивезти з країни 28 мільйонів доларів і 1,3 мільйона євро

Відомо, що дружина колишнього депутата Ігоря Котвіцького перевозила:

28 мільйонів доларів,

1,3 мільйона євро.

Валізи грошей вона хотіла вивезти через пункт пропуску "Вилок" до Угорщини. ДБР відкрило провадження за статтею 364 про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

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Колишній депутат Ігор Котвицький був правою рукою ексглави МВС України Арсена Авакова.