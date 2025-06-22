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24 Канал Новини України Екскомандувач Повітряних сил повідомив про втрату дружини
22 червня, 16:29
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Екскомандувач Повітряних сил повідомив про втрату дружини

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 21 червня померла дружина Миколи Олещука, яка боролася з важкою недугою.
  • Подружжя має двох дітей – доньку та сина.

21 червня померла дружина Миколи Олещука. З його слів зрозуміло, що жінка боролася з важкою недугою.

Про трагічну втрату 53-річний генерал-лейтенант повідомив у пості в Facebook у суботній вечір, передає 24 Канал.

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Померла дружина Олещука

Олещук зазначив, що з життя пішла найдорожча для нього людина. Вона вийшла за нього заміж, коли він був ще курсантом. Дружина для військового стала справжнім бойовим генералом. 

Дякую, що завжди була поруч! Дякую усім , хто підтримував і надавав допомогу  у важкий період! Дякую лікарям , що боролись за життя до останнього!,
 – йдеться у дописі екскомандувача.

З відкритих джерел відомо, що подружжя має двох дітей – доньку та сина.

Нагадаємо, що Олещук був командувачем Повітряних сил з серпня 2022 року по вересень 2024 року. 

До слова, помер 43-річний військовий Сергій Добровольський, який лише наприкінці травня цього року повернувся з полону. Чоловік з 2023 року вважався зниклим безвісти.