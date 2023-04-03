Він все підлаштував, – дружина відпочивальника, який образив військовослужбовця у Буковелі

Нещодавно у мережі Тік-Ток з'явилось відео, де в одному з готелів Буковелю стався конфлікт між відпочивальником та військовослужбовцем. Сварка розпочалась через мовні розбіжності.

Після розголосу ситуації дружина відпочивальника Юлія вирішила розповісти свою версію подій. Виправдовувалась жінка на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.

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Військовий нібито спровокував відпочивальника

Юлія розповідає, що конфлікт стався у Спа, коли до них підійшов нібито п'яний військовий. Жінка каже, що бійцю не сподобалось те, що сім'я розмовляла російською мовою і він закликав їх їхати до Росії.

Звісно, мій чоловік відреагував. Спочатку це було більш м'яко. Потім військовий ще раз підійшов і почав провокувати мого чоловіка. У результаті військовий у потрібний для нього момент дістав камеру і почав знімати,

– виправдовує агресію свого чоловіка Юлія.

Крім того, жінка каже, що на момент сварки вони нібито не знали, що він військовий. Юлія додає, що, за словами персоналу, бойовий медик проходить психологічну реабілітацію і їхня сім'я – нібито не перші, з ким він конфліктує.

Залізний аргумент – "какая разніца"

Звісно, що жінка почала оперувати фразами на кшталт "ми живемо у вільній країні і говоримо, як хочемо", "какая разніца" та інші. Здається, дехто досі не допетрав, що мова таки має значення, тим паче під час війни з Росією.



Жінка не знайшла кращих аргументів, ніж наратив про вільну країну / Скриншот

Якщо ти військовий, то тобі дозволено все? Ти можеш так себе поводити і хайпувати на цьому? Це все було підлаштовано спеціально,

– заявила Юлія.

Крім того, вона розповідає, що саме цей військовий вранці "виламував" двері їхнього номера, налякав дітей та голосно кричав у коридорі.

Як виявилось згодом, герої цієї історії – подружжя Фатулів. Олександр Фатула – чоловік, який образив військовослужбовця – проживає в Черкасах та в Києві. За інформацією "РБК-Україна", людина з таким ім'ям та прізвищем судима за бутлегерство.

Його двічі притягали до відповідальності за нетверезе водіння. У реєстрі судових рішень зазначено, що чоловік у складі групи осіб розповсюджував у Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої.

Дружина, яка записала цілий фільм-виправдання у своєму інстаграмі – блогерка Юлія Фатула, яка має 50 тисяч підписників. Жінка називає себе "провідницею між духовним та матеріальним". Пара виховує двох синів.