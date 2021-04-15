Дружині Чауса після викрадення екссудді надали держохорону в Молдові

Дружина викраденого ексудді Миколи Чауса Світлана отримала у Молдові державну охорону. Тим часом парламентська комісія продовжує розслідувати зникнення Чауса.
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Водночас жодних деталей наразі не розголошують. Таке рішення аргументують страхом нашкодити розслідуванню. На засіданнях комісії вже вислухали очільників МВС, прикордонної та митної поліції.
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Окрім того, допитати вдалося охоронця Чауса.
Його теж викрали і звільнили через декілька годин,
– розповіли у парламентській комісії.
Викрадення Чауса: головне
- Миколу Чауса ще у 2016 році детективи НАБУ "спіймали" на отриманні хабаря.
- Отримані гроші суддя зберігав на власному подвір'ї у скляних банках.
- Чауса оголосили у міжнародний розшук.
- Навесні 2020 року адвокати Чауса заявили, що у Молдові його викрали невідомі. Згодом поліція країни це підтвердила.
- Президентка Молдови Майя Санду заявила, що викрадення Чауса є неприпустимим. Політикиня доручила Міністерству внутрішніх справ і Службі інформації і безпеки у найкоротші строки з'ясувати ситуацію.