Дружині Чауса після викрадення екссудді надали держохорону в Молдові

Дружина викраденого ексудді Миколи Чауса Світлана отримала у Молдові державну охорону. Тим часом парламентська комісія продовжує розслідувати зникнення Чауса.

Водночас жодних деталей наразі не розголошують. Таке рішення аргументують страхом нашкодити розслідуванню. На засіданнях комісії вже вислухали очільників МВС, прикордонної та митної поліції.

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Окрім того, допитати вдалося охоронця Чауса.

Його теж викрали і звільнили через декілька годин,

– розповіли у парламентській комісії.

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