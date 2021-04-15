Дружині Чауса після викрадення екссудді надали держохорону в Молдові

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Дружина викраденого ексудді Миколи Чауса Світлана отримала у Молдові державну охорону. Тим часом парламентська комісія продовжує розслідувати зникнення Чауса.

Джерело:

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Водночас жодних деталей наразі не розголошують. Таке рішення аргументують страхом нашкодити розслідуванню. На засіданнях комісії вже вислухали очільників МВС, прикордонної та митної поліції.

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Окрім того, допитати вдалося охоронця Чауса.

Його теж викрали і звільнили через декілька годин,
– розповіли у парламентській комісії.

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