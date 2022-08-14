Вони надихнули на життя, а мало бути навпаки, – дружини командирів полку захисників Маріуполя

Дружини командирів полку захисників Маріуполя розповіли про бійців, які повернулись з полону. Вони шоковані їхньою сміливістю та відчайдушністю.

Катерина Прокопенко розповіла, що бійці виходили під обстрілами та шукали хоча б запліснявілу їжу, передає 24 канал.

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У кожного захисника зараз рідний стан. Вони мають різні захворювання та ступені ампутації.

Дружини радять усім хлопцям записувати свої спогади. Бо у більшості – неймовірні в історії. Зокрема, й про перебування в самому Маріуполі. Колись вони залишаться як велика книга.

Проміняли б мирне життя на митті з побратимами

Жінки питали військових, чи пожертвували б вони теперішнім мирним життям, аби знову потрапити у ті жахіття Маріуполя, але зі своїми близькими й друзями. Ті відповідають ствердно.

Це мирне життя вони б проміняли, аби знову побути зі своїми побратимами, побачити їх. Вони такі, що їм це дуже цінно,

– зазначила Катерина.

Захисники надихають на життя

Дружини розповідають, що дуже засмучені від цієї несправедливої війни. Однак після спілкування з бійцями отримують неймовірний заряд енергії. Навіть порівнюють це з сеансом у психолога.

"Вони нас надихнули на життя, а, по суті, мало би бути навпаки", – підсумовують дівчата.

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