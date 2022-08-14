Сім'ї полонених окупантів на Донбасі у відчаї: звертаються до путіна, але кремлю на них плювати

Дружини "мобілізованих" бойовиків з окупованого Донбасу масово звертаються до путіна. Кажуть, що про їхніх чоловіків нічого невідомо, однак відповідати їм у росії навіть не думають.

Сім'ї полонених окупантів – у розпачі. Вони благають кремля звернути на них увагу та публікують свої відеозвернення. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

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росія навіть не включає бойовиків до обмінного списку

Дружини бойовиків кажуть, що стукали, куди тільки можна. Зокрема, у всі так звані "органи" квазідержави. Однак там тільки розводять руками.

Жінки жаліються, що від них всі відхрещуються, а їхніх чоловіків росія навіть не включає до списків обміну. Їм кажуть чекати "домовленостей" між Україною та недореспубліками. Однак зрозуміло, що це лише "відмазки", оскільки наша держава ніколи не вела перемовин з російськими маріонетками.

Жінки плачуться, мовляв, бойовики – "такі ж військові, як інші окупанти, що повертаються". Насамкінець сім'ї полонених нічого кращого не вигадали, як звертатись до путіна напряму.

Дружини бойовиків звернулись до путіна, дивіться відео:

Росія використовує бойовиків з Донбасу як гарматне м'ясо

Раніше жінки в Луганську виходили на акції, однак їх затримували та починали судити. Це злякало людей, зараз охочих протестувати менше.

На окупованих псевдореспубліках Донбасі продовжують мобілізовувати чоловіків. Окупанти кидають на передову всіх, часто навіть без амуніції. Росіяни використовують цих чоловіків просто як гарматне м’ясо.

Журналіст з Донецька Денис Казанський розповів, що забирають тих, кого перші місяці не чіпали – це шахтарі, працівники підприємств тощо.

Загалом росіяни незаконно "мобілізували" до свого війська понад 100 тисяч чоловіків з Донбасу. Правозахисники повідомляли, що майже чверть цих людей вже загинула.

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