У дружини військового, яка дізналась про смерть коханого, зупинилось серце

25 грудня 2022, 19:11
Читать новость на русском

Джерело:

Михайло Сімашкевич

На Хмельниччині у дружини військового Андрія Твердохліба, яка дізналася про смерть чоловіка на фронті, зупинилося серце. Двоє дітей залишился сиротами.

Про подвійне горе в родині Твердохліб повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич, пише 24 канал.

Зверніть увагу "Вічно триматиму тебе за руку": мережу розчулило фото дівчини із загиблим на війні коханим

Страшне горе в родині Твердохліб

За словами Сімашкевича, звістка про загибель українського воїна – Героя Андрія Твердохліба надійшла 23 грудня. Наступного ж дня стало відомо про смерть його дружини Марини.

 Серце (Марини Твердохліб – 24 канал) не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє діток. Співчуття рідним та близьким, 
– зазначив голова Кам'янець-Подільської районної ради.

24 канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять.

Мережу розчулило фото дівчини із загиблим на війні коханим

Після смерті українського воїна Євгенія Базилевського його дівчина Алла Карпенко у соцмережах ділиться переживаннями та спогадами про військовослужбовця. Її пост викликав хвилю співчуття та зворушив кожного, хто його бачив.

Йдеться про фото, де дівчина тримає свого коханого за руку в морзі. Євгеній Базилевський загинув у запеклих боях під Бахмутом. 

Я буду вічно тебе тримати за руку, мій Герою. І навіть якщо ти вже не з нами. Я ж обіцяла,
– написала Алла.

На фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв

  • 21 грудня з'явилося повідомлення про загибель на фронті колишнього політв'язня Кремля Геннадія Афанасьєва.
  • "Тор" (позивний Афанасьєва) воював у складі 130-го батальйону тероборони 241-ї бригади. Загинув на Луганщині під Білогорівкою.
  • У 2014 році Геннадій Афанасьєв виступив проти анексії Криму. Після цього ФСБ затримала його та звинуватила у "підготовці до терактів". Окрім Геннадія у справі "кримських терористів" також затримали Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Олексія Чирнія. Міжнародні правозахисні організації назвали цю сфабриковану справу політичною, а її фігурантів – політв'язнями.
  • Геннадій два роки провів у російській в'язниці. В окупаційному суді він відмовився від зізнань, заявивши, що давав їх під тортурами, яких зазнав у катівнях ФСБ. Завдяки його свідченням, стали відомі подробиці жорстоких тортур, які російські силовики застосовують до кримчан.

Автор: Юлія Лобурак