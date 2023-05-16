Дружину Шредера звільнили після святкування 9 травня у посольстві Росії в Берліні
Джерело:DW
Дружина колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера Со Йон Кім-Шредер втратила роботу у компанії NRW.Global Business після того, як разом із чоловіком відвідала урочистий прийом, організований 9 травня посольством Росії.
16 травня компанія NRW.Global Business, де працювала Шредер-Кім, заявила, що припиняє з нею трудові відносини.
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Шредера-Кім негайно звільнено з посади, її трудові відносини з NRW.Global Business будуть припинені без попереднього повідомлення,
– зазначила речниця земельного міністра економіки Північного Рейну – Вестфалії Мона Нойбаур.
Шредер-Кім обіймала в NRW.Global Business посаду представника у Південній Кореї. Раніше компанія неодноразово вказувала, що її представники "не повинні висловлюватися з політично чутливих тем, зокрема щодо загарбницької війни Росії проти України".
Що відомо про позицію колишнього канцлера Німеччини
- Ґерхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік.
- Його вважають одним із наближених до президента Росії Володимира Путіна. Після відставки він брав участь у проєктах, пов'язаних з Росією, включаючи газопровід "Північний потік", був обраний головою наглядової ради "Роснефти". Навесні минулого року Шредер за своєю ініціативою залишив цю посаду.
- Щоправда, до такого рішення його міг підштовхнути страх – незадовго до цього Європарламент обговорював можливість внести його до санкційного списку.