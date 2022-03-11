ДСНС нагадує: категорично не можна чіпати ракети чи їхні залишки
11 березня 2022 , 15:06Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Російська орда цинічно бомбардує цивільне населення України. Унаслідок масивних ударів снаряди можуть не розірватися, однак вони все одно несуть загрозу для життя.
Заради збереження життя та здоров'я українців рятувальники нагадали основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами.
До слова Наслідки авіаудару по Дніпру: у ДСНС показали фото руйнувань
Категорично не можна:
- чіпати речі, які стирчать з землі і схожі на ракети;
- брати до рук міни, гранати, снаряди, які нині можуть опинитися будь-де;
- підбирати дитячі іграшки та гаджети, які розкидані на землі (це можуть бути замасковані вибухові пристрої);
Рятувальники закликали повідомляти про всі знахідки на номери 101 та 102.
Варте уваги – У Маріуполі вперше використали бомбу на 1000 кілограмів тротилу: дивіться відео