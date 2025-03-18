Горить національний парк: у ДСНС назвали причину масштабної пожежі на Одещині

Удень 18 березня в Одеській області зайнявся вогонь, який охопив велику територію. В ДСНС дали коментар 24 Каналу і розповіли, що сталося.

Раніше 24 Канал писав, що пожежа вирує поблизу села Маяки. Очевидці поширили страшні кадри та назвали їх порталом у пекло.

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Що стало причиною масштабної пожежі на Одещині 18 березня

За словами речниці Одеського управління ДСНС Марини Аверіної, у пожежі знову винна людина.

Одеський район, масштабна пожежа – горить очерет. Площа приблизно 10 гектарів. Відсутні шляхи під'їзду до осередків, тому пожежні авто разом з вогнеборцями чергують там, де вогонь може перекинутися на житлові масиви,

– сказала вона.

І додала, що осередків займання декілька.

На жаль, причина пожежі – не трагічна випадковість. Люди знову підпалили сухий очерет, попри всі попередження. На Одещині це було особливо цинічно, оскільки вогонь спалахнув на території Нижньодністровського національного природного парку. До слова, він входить у десятку найкращих в Україні. Торік у серпні там була пожежа, яка вирувала тиждень. Загинули тварини, багато цінних рослин.

"500 пожеж сухої рослинності та на відкритих територіях з початку року. Площі та масштаби просто вражають. І винна в цьому знову людина. Тобто ми знову бачимо, що горить українська земля, і винні в цьому саме наші громадяни", – обурена речниця.

Пожежа на Одещині 18 березня

Слід додати, що ДСНС постійно просить громадян не палити суху траву. Екологи наводять страшні кадри наслідків пожеж, а поліція затримує паліїв. 24 Канал перелічив причини, чому не можна палити суху траву.