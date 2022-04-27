У ДСНС показали вибух під час знищення 475 ворожих боєприпасів: ефектне відео

Рятувальники продовжують очищення української землі від російських мін та боєприпасів. Щодня завдяки їхнім старанням великі території знову стають безпечними для пересування.

На звільнених територіях окупанти залишили багато своїх мін та боєприпасів. Працівники ДСНС закликають усіх українців у жодному разі не нехтувати своєю безпекою та не підходити до підозрілих предметів.

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Знищення ворожих боєприпасів

Рятувальники показали відео ліквідації 475 ворожих боєприпасів. Масштаб вибуху вражає – у житловому районі зброя ворога наробила б багато шкоди.

Відео знищення ворожих припасів:

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