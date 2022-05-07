В ДСНС показали жахливі кадри пожежі музею Сковороди на Харківщині

У ніч проти 7 травня, о 23:10, російські окупанти завдали чергового удару по Харківській області. В результаті потрапляння ворожого снаряду спалахнув музей Григорія Сковороди.

Полум'я охопило майже всю будівлю літературно-меморіального музею – на площі близько 300 квадратних метрів. Пожежу вдалося загасити лише приблизно о 08:05. Підрозділи ДСНС показали фото розтрощеного росіянами музею.

Головне Ракетний удар по Полтавщині та свіжа статистика втрат ворога: головне за 73 день війни

Пожежа музею Сковороди на Харківщині

Музей розташований у Сковородинівці, що у Харківські області. Росіяни відкрили вогонь та снаряд влучив просто в дах будівлі. За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, приміщення літературно-меморіального музею фактично зруйноване.

Як повідомили в ДСНС, на місці події отримав поранення працівник музею, чоловік 1986 року народження – йому 35 років. Рятувальники витягли чоловіка з-під завалів. Його було госпіталізовано з пораненням ноги до лікувального закладу Харкова.

При цьому орки ніколи не зможуть зруйнувати пам'ять та наші цінності. Так, найбільш цінні експонати музею Григорія Сковороди вдалося врятувати. Їх заздалегідь перемістили в безпечне місце, знаючи всю цинічність російської армії.

Жахливі кадри пожежі музею Григорія Сковороди на Харківщині / Фото ДСНС

Реакція Мінкульту на зруйнований музей Сковороди

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на злочин окупантів. Він наголосив, що росіяни продовжують руйнувати культурну спадщину України, й відзначив важливість цього музею. За його словами, це був маєток 18 століття, в якому останні роки свого життя працював Сковорода. Біля нього й був похований.

Зауважимо, Росія продовжує руйнувати українські культурні пам'ятки. Вже зафіксували щонайменше 240 таких випадків. Найбільше – у Харківській, Донецькій та Київській областях. Як підкреслив міністр культури, кожен такий епізод фіксують і створюють спеціальну базу матеріалів. Згодом її буде використано як докази у кримінальних справах.

Зверніть увагу – ЗСУ наступають на Харківщині: дивіться відео