ДСНС закінчила пошуково-рятувальну операцію у будинку в Новій Одесі

У Новій Одесі, що на Миколаївщині, вибух газу у житловому будинку зруйнував кілька квартир на 4 та 5 поверхах. У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальну операцію завершили.

Пошук постраждалих та жертв трагедії припинили станом на 18:00 28 листопада. До цього знайшли трьох людей, які загинули внаслідок вибуху.

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На місці чергуватимуть рятувальники

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на місці вибуху продовжать чергувати рятувальники. Будинок освітлюватимуть, біля нього перебуватимуть 6 співробітників ДСНС та 4 одиниці техніки.

Зазначимо, що тіло останньої жертви трагедії знайшли близько 16:10 28 листопада. Це – чоловік, його особу ще не ідентифікували. Першою загиблою була жінка, її тіло виявили саме у квартирі, де стався вибух. Пізніше під руїнами знайшли друге тіло – чоловіка.

Коротко про вибух у Новій Одесі:

Вибух стався вранці 27 листопада.

Зруйнувало 4 квартири – на 4 та 5 поверхах.

Довелось евакуювати понад 50 мешканців.

Правоохоронці за фактом вибуху порушили кримінальну справу.

Внаслідок надзвичайної ситуації у Новій Одесі ще кілька людей постраждали: один потерпілий у лікарні з переломом, ще двоє – від госпіталізації відмовились.

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Текст публікації ДСНС:

Станом на 18:00 пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку у місті Нова Одеса завершено.Для забезпечення освітлення місця робіт та чергування від ДСНС залучено 6 осіб та 4 одиниці техніки.