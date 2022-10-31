Світла може не бути довго: ДТЕК використав весь запас для відновлення енергосистеми

Росіяни 31 жовтня знову завдали масового ракетного удару по критичній інфрастуктурі. Ремонтники роблять усе можливе, аби відновити електропостачання, але запас для відновлення енергосистеми вже закінчився.

Після перших двох атак у жовтні енергетики вже використали запас обладнання, який був на складах. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Росіяни атакували 18 об'єктів у десяти регіонах, більшість – критична інфраструктура

Обладнання коштує мільйони доларів

Сахарук розповів, що певну кількість обладнання змогли придбати. Втім, його вартість сягає сотень мільйонів доларів.

Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого,

– зазначив Сахарук.

Він додав, що ДТЕК працює над тим, яким чином його придбати чи отримати від наших партнерів. Зараз це проблема для всіх енергетиків.

Крім цього, він зазначив, що суми збитків для ДТЕК також сягають сотень мільйонів доларів.

Відновлять електропостачання нешвидко

Енергетики вже працюють для відновлення електропостачання. Сахарук пояснив, що ввечері вже можна буде спрогнозувати, скільки днів потрібно для налагодження ситуації.

"Очевидно, що відновлення буде нешвидке. Кожного разу новий обстріл пошкоджує вже те обладнання, яке ми поставили раніше", – сказав директор ДТЕК.

Нова масована атака росіян: головне

Окупанти знову завдали масової ракетної атаки по Україні вранці 31 жовтня. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Буковині.

Ворог запустив понад 50 ракет, 44 з яких збили сили ППО.

Через це в Україні вводять екстрені відключення світла. Наприклад, у Києві є перебої зі світлом та водопостачанням.

Дивіться більше – що відомо про ракетний обстріл України: відео