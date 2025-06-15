У Франції розслідують ДТП автобуса з українцями: одному з водіїв вручили обвинувачення
- Український водій автобуса, що потрапив у ДТП у Франції, звинувачується у ненавмисному вбивстві та завданні тілесних ушкоджень.
- Аварія сталася на трасі A81, загинули 4 дорослі, понад 50 осіб поранено, стан постраждалих стабільний.
- Аналізи на алкоголь і наркотики у водіїв були негативними; розслідування проводить паризька прокуратура.
Один з українських водіїв автобуса, що потрапив у ДТП ввечері 13 червня у французькому департаменті Сарта, отримав офіційне обвинувачення. Його підозрюють у ненавмисному вбивстві та завданні тілесних ушкоджень.
Про це заявила у паризька прокурорка Лора Бекко 15 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.
Дивіться також Троє з чотирьох загиблих – українці, – Зеленський розповів про моторошну ДТП у Франції
У Франції розслідують аварію автобуса з українцями
За даними слідства, аварія сталася на трасі A81 поблизу міста Дегре. В автобусі перебували 58 пасажирів – здебільшого українські підлітки віком 15 – 17 років, які поверталися з освітнього обміну у французькому Плоермелі до рідного міста Кіцмань у Чернівецькій області.
Унаслідок катастрофи загинули 4 дорослі особи, ще понад 50 людей дістали поранення, зокрема, дев’ятеро перебували у важкому стані, 18 – мали травми середньої тяжкості, 29 – легкі ушкодження. Стан усіх постраждалих, згідно з оновленою інформацією на 15 червня, стабільний, загрози життю немає.
Аналізи на алкоголь і наркотики, проведені щодо обох водіїв, показали негативний результат. Водія, який керував транспортом у момент інциденту, взяли під судовий нагляд із забороною сідати за кермо. Іншого водія звільнили без пред’явлення обвинувачень.
Розслідуванням займається спеціалізований підрозділ прокуратури Парижа з розслідування колективних аварій.