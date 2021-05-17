На Рівненщині перекинувся автобус з 20 пасажирами: є постраждалі

У Дубенському районі Рівненської області сталася ДТП із рейсовим автобусом. Внаслідок перекидання автобуса 4 людей отримали травми і опинилися в лікарні.

Сталася аварія 17 травня, близько 8 ранку, у селі Мирогоща. На той час у салоні автобуса було близько 20 людей.

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ДТП з рейсовим автобусом на Рівненщині

Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний водій хотів уникнути зіткнення із легковиком.

Той виїжджав із другорядної дороги, тому автобусу довелося виїхати на зустрічну смугу, а після цього – на узбіччя.

Там і сталося перекидання автобуса.



Автобус перекинувся на бік / Фото Нацполіції

Внаслідок автопригоди до лікарні доставили 4 пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики.

Водій автобуса за зовнішніми ознаками, як зазначають у поліції, був тверезий.

Дорожній рух на ділянці дороги у селі Мирогоща частково ускладнений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху почали досудове розслідування.



4 людей забрали до лікарні / Фото Нацполіції

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