У Єгипті автобус потрапив у ДТП: 20 людей згоріли живцем – фото, відео

У Єгипті сталася моторошна аварія. Пасажирський автобус перекинувся, намагаючись обігнати вантажівку. Загинули щонайменше 20 людей, ще 3 потрапили у лікарню.

Обидва автомобілі загорілися. На фотографіях видно, як рятувальники шукають тих, хто вижив у згорілому автобусі. Постраждалих госпіталізували у найближчі лікарні.

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Подробиці про аварію

Автобус їхав з Каїра у Сохаг. ДТП сталася у південній провінції Асьют, за 320 кілометрів на південь від Каїра, мовиться у заяві губернатора Ессама Саада.

За даними місцевого видання El Balad, водій автобуса не помітив вантажівки, якій довелося зупинитися через несправність, й на великій швидкості врізався у неї.

Зазначимо, що наразі рух на міжміській трасі через аварію – заблокований. Правоохоронці перенаправляють автомобілі на інші дороги.



Моторошна ДТП у Єгипті / Колаж 24 каналу



Аварія забрала життя 20 пасажирів / Фото з соцмереж

Зауважимо, що наприкінці березня у єгипетській провінції Сохаг сталася інша моторошна ДТП. Там зіштовхнулися 2 пасажирські потяги. Остаточна цифра загиблих – 19 людей.

Статистика ДТП у Єгипті

Дорожньо-транспортні пригоди щороку вбивають тисячі людей в Єгипті. Аварії здебільшого спричинені перевищенням швидкості або поганими дорогами.

За даними офіційного статистичного агентства країни, у 2019 році (це останній рік, про який є статистичні дані) відбулося близько 10 000 аварій. Через це загинули понад 3 480 людей.