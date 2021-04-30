На Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус та легковик: є загиблі і постраждалі

Читать новость на русском

Удень 30 квітня в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобуса. У салоні на час зіткнення було 23 осіб.

Джерело:

поліція Івано-Франківщини

ДТП трапилася у селі Корнич Коломийського районі близько 15:00. Рейсовий автобус у лобову зіштовхнувся із легковиком КІА.

Дивіться також У Києві на Окружній KIA вилетіла з дороги та знесла велосипедиста – фото

Смертельна ДТП на Прикарпатті: що відомо

  • В автомобілі КІА перебували двоє одеситів: 68-річний чоловік-водій і 65-річна жінка.
  • Автобус їхав за рейсом "Івано-Франківськ – Снятин", у салоні якого були 23 людини.
  • Внаслідок лобового зіткнення автомобіля КІА та рейсового автобуса загинули водій та пасажирка легковика.
  • Вони отримали смертельні травми і загинули на місці.


Водій і пасажирка КІА загинули на місці / Фото поліції Прикарпаття

  • На місці працюють поліцейські.
  • 6 пасажирів з автобуса доставили до лікарні. Наразі встановлюють ступінь їхніх ушкоджень. Інших пасажирів на місці аварії оглянули медики.


6 пасажирів автобуса забрали до лікарні / Фото поліції Прикарпаття

  • Причини і обставини смертельної аварії встановлюють.
  • На місці працюють поліцейські.
  • Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.


Обставини аварії наразі з'ясовують поліцейські / Фото поліції Прикарпаття