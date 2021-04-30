На Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус та легковик: є загиблі і постраждалі

Удень 30 квітня в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобуса. У салоні на час зіткнення було 23 осіб.
Джерело:поліція Івано-Франківщини
ДТП трапилася у селі Корнич Коломийського районі близько 15:00. Рейсовий автобус у лобову зіштовхнувся із легковиком КІА.
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Смертельна ДТП на Прикарпатті: що відомо
- В автомобілі КІА перебували двоє одеситів: 68-річний чоловік-водій і 65-річна жінка.
- Автобус їхав за рейсом "Івано-Франківськ – Снятин", у салоні якого були 23 людини.
- Внаслідок лобового зіткнення автомобіля КІА та рейсового автобуса загинули водій та пасажирка легковика.
- Вони отримали смертельні травми і загинули на місці.
Водій і пасажирка КІА загинули на місці / Фото поліції Прикарпаття
- На місці працюють поліцейські.
- 6 пасажирів з автобуса доставили до лікарні. Наразі встановлюють ступінь їхніх ушкоджень. Інших пасажирів на місці аварії оглянули медики.
6 пасажирів автобуса забрали до лікарні / Фото поліції Прикарпаття
- Причини і обставини смертельної аварії встановлюють.
- На місці працюють поліцейські.
- Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Обставини аварії наразі з'ясовують поліцейські / Фото поліції Прикарпаття