На блокпосту в Одеському районі сталася ДТП: постраждав нацгвардієць

Зранку 15 грудня на блокпосту в Одеському районі зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок цього троє людей отримали травми та були госпіталізовані до лікарні, зокрема військовослужбовець Нацгвардії.

ДТП сталася на Старокиївській дорозі, близько 5-ї ранку. Про це 24 Канал пише з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

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Обставини ДТП

За попередньою інформацією поліції, легковик Ford під керуванням 51-річного водія зіткнувся з автомобілем Honda, 21-річний керманич якої в той час зупинився на блокпосту, щоб пред'явити документи військовослужбовцю Національної гвардії України.

Удар був такої сили, що легковик Ford відкинуло в бік. Некерована автівка наїхала на військового.

Наслідки та причини аварії

Травми різного ступеня тяжкості отримали водії обох транспортних засобів, 27-річний пасажир Ford і 37-річний гвардієць.

Поліція встановила, що керманич Ford мав ознаки алкогольного сп’яніння. Зразки крові у нього та іншого водія взяли на експертизу.

Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює поліція. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у неділю, 15 грудня, масштабна автопригода сталася у Львівській області, поблизу села Чижиків. Тоді на дорозі зіткнулися три транспортні засоби. Відомо про загиблих і поранених людей. Постраждалі досі перебувають у лікарні.