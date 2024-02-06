Рятувалася від війни разом з сином: у Британії автомобіль насмерть збив українську біженку

У місті Свонсі у Великій Британії через наїзд автомобіля загинула українка Тетяна Мартинова. Раніше жінка втекла з 13-річном сином від російської агресії, яку було розпочато проти України.

Тетяна Мартинова була родом із Харкова. Жінці було всього 40 років.

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Загинула внаслідок аварії

Тетяна Мартинова, яка втекла від повномасштабного російського вторгнення разом зі своїм 13-річним сином Іллею, загинула після того, як її збила машина. Вона прибула до Британії ще у липні 2022 року.

Поліція Південного Уельсу повідомила, що жінка загинула після того, як її збив автомобіль Chevrolet Captiva, коли вона йшла вулицею у середу.

Люди, які прихистили Тетяну, називали її "відданою і старанною у своїй ніжній турботі" про свого сина Іллю. За їхніми словами, загибла була відома в цьому районі як Таня. Її описували "вражаючою жінкою, багатомовною, розумною, енергійною, працьовитою".

Її численні друзі та колеги по роботі спустошені її раптовою смертю. Наші думки й молитви з Іллею тут, в Уельсі, і з родиною Тані в Україні. Таня стала нам обом як дочка. Ми оплачуємо чудову молоду жінку. Україна втратила одну з найкращих,

– розповіли люди, з якими мешкала жінка.

Вони описали її як "непохитну опору" української громади у Свонсі, чия "тепла і приємна особистість пронизувала кожне зібрання".

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