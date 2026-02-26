Локомотив зіткнувся із автомобілем: у трагічній аварії на Буковині загинув військовий ТЦК
- В ніч на 26 лютого в Чернівецькій області сталася ДТП, в якій загинув підполковник Олег Ірічук.
- Локомотив зіткнувся з автомобілем на залізничному переїзді в селі Дубівці, і рятувальники витягували тіло загиблого з автомобіля.
В ніч на 26 лютого в Чернівецькій області сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Чернівецького районного ТЦК та СП Олег Ірічук.
Про це йдеться в офіційній заяві Чернівецького обласного ТЦК та СП.
Що сталося на Буковині?
48-річний підполковник Олег Ірічук проходив службу на посаді начальника відділення військового обліку та бронювання Чернівецького районного ТЦК та СП.
Керівництво і особовий склад Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює глибокі співчуття рідним і близьким,
– йдеться в дописі.
Згодом у ТЦК також підтвердили, що йдеться про ранішню аварію у селі Дубівці, під час якої локомотив зіткнувся із автомобілем на залізничному переїзді. Внаслідок ДТП загинув чоловік: рятувальники діставали його тіло з автомобіля.
Відомо також, що брат Олега Ірічука, майор Вадим Ірічук зі Сторожинця, загинув у червні 2022 року під час запеклих боїв біля села Борщова на Харківщині під артилерійським обстрілом.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега Ірічука!
