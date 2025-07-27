Шматок металу прошив салон авто: на Київщині сталася моторошна ДТП

У Київській області трапилася смертельна аварія. Легковик злетів у кювет і наткнувся на відбійник.

26 липня о 17:42 на автодорозі Київ – Чоп, біля села Бузова у Бучанському районі сталася смертельна ДТП, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про ДТП на трасі Київ – Чоп?

На місце події прибули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь. Вони з'ясували, що внаслідок ДТП водій опинився затисненим у транспортному засобі.

Рятувальники за допомогою бензоріза та гідравлічного інструменту деблокували тіла загиблого з пошкодженого автомобіля.

На місці події працювали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Причина ДТП встановлюється.

Трагедія на Київщині / Фото ДСНС

Ще до офіційних повідомлень інформація про смертельну аварію поблизу Бузової з'явилася у місцевих пабліках. Свідки розповідали, що легковик на швидкості врізався у відбійник. Шматок металу завдовжки близько 20 метрів проштрикнув салон авто.

Зазначалося, що троє пасажирів залишилися майже неушкодженими. Основний удар прийняв на себе водій.

До слова, у Львівській області водій BMW X5 злетів у Ясниський кар'єр, загинула одна людина, кільком вдалося врятуватися.