Автомобіль врізався в зупинку: у Дніпрі через ДТП заблоковано рух трамваїв

У Дніпрі 1 липня сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася на трамвайній зупинці біля однієї з лікарень.

Через ДТП заблоковано рух трамваїв. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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ДТП в Дніпрі

ДТП сталася на трамвайній зупинці біля 16-ї лікарні. Вказується, що заблоковано рух вагонів по проспекту Богдана Хмельницького. Як повідомили журналісти, автомобіль Ford зніс огорожу зупинки.

Внаслідок аварії рух 12 трамвая організовано від площі Старомостова до вулиці Сікорського. Також вказується, що рух трамвая № 16 призупинено.

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Нагадаємо, на Хмельниччині нещодавно сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей, серед них – підліток. Трагедія трапилася 29 червня поблизу села Ямпіль Шепетівського району. Ще троє осіб, зокрема неповнолітній, госпіталізовані.