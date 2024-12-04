"Я не розумію, в чому я винний Я теж постраждалий", – підозрюваний у гучній ДТП у Дніпрі

Підозрюваного у смертельній ДТП у Дніпрі 17-річного Арсенія Бессонова суд відправив під домашній арешт. Він перебував на пасажирському сидінні BMW, яким керував його 19-річний знайомий.

Це далеко не перший його протокол. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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У чому звинувачують неповнолітнього пасажира

На засіданні стало відомо, що Арсеній наразі ніде не працює та не навчається – його відрахували з навчального закладу ще у серпні. Він проживав окремо від батька, разом із другом, який і керував автомобілем BMW. Батько Арсенія повідомив суду, що позичив свою машину другу сина на два дні.

Я не розумію, в чому я винний. Я теж постраждалий",

– заявив неповнолітній фігурант ДТП.

Слідство стверджує, що під час аварії Арсеній перебував на пасажирському сидінні BMW, яким керував його 19-річний знайомий Валерій Олещенко. Останнього напередодні взяли під варту на час проведення слідства.

Відомо, що Арсеній має три відкриті протоколи, які зараз розглядаються у судах: за скоєння попереднього ДТП, залишення місця аварії та водіння без належних підстав.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід неповнолітньому пасажиру BMW. Його помістили на цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Адвокат прирівнює це до ув'язнення, що не сприятиме перевихованню неповнолітнього підозрюваного.