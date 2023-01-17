Біля Львова сталась нищівна ДТП з фурою та автобусом: майже 40 постраждалих, пасажир втратив око
Джерело:Патрульна поліція Львівської області
На трасі Київ – Чоп 17 січня сталася нищівна ДТП. Біля Гамаліївки зіштовхнулися фура та пасажирський автобус.
Про це розповіли у Патрульній поліції області. На місці працюють усі відповідні служби.
До теми Авто зіткнулося з деревом: на Одещині у жахливій ДТП загинув чоловік та його маленькі донечки
На трасі Київ – Чоп сталася ДТП
Через масштабну ДТП з потерпілими на трасі Київ — Чоп біля Гамаліївки частково перекрили рух. Про це у Патрульній поліції повідомили о 18:29.
Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби. Будьте уважні на дорозі!
– мовиться у повідомленні.
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що там відбулась масштабна ДТП за участі рейсового автобуса й фури.
На момент аварії в автобусі перебували близько 40 пасажирів. Спершу медики повідомляли, що внаслідок зіткнення поранень зазнали 20 людей, серед яких – одна дитина.
- Двох пацієнтів у важкому стані госпіталізували в лікарню святого Пантелеймона. Туди ж доправили пацієнта з ампутацією ока.
- Загалом в лікарню на Миколайчука потрапили 11 пацієнтів.
- Вісьмох постраждалих доправили в лікарню святого Луки, а одного – у лікарню святого Миколая.
- Ще одного з постраждалих після медичного огляду залишили на місці.
До роботи залучили 12 карет швидкої допомоги.
"Дякуємо за професійне реагування нашим бригадам та ОДВ, командам приймальних відділень, а також патрульній поліції та рятувальникам!" – зазначили у ЛОЦЕМДМК.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото Патрульної поліції та ЛОЦЕМДМК
Кількість постраждалих зросла
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла. За інформацією ЛМР, внаслідок зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом номер 222 постраждали 36 людей, зокрема діти. Їх доставили до лікарень Першого медоб’єднання Львова:
- у лікарні Святого Пантелеймона перебувають 25 пацієнтів: 10 привезли каретами швидких, 15 – звернулися самотужки;
- до лікарні Святого Луки каретами швидкої медичної допомоги привезли 8 пацієнтів;
- лікарня Святого Миколая прийняла після ДТП 3 діток.
Стан важкий і середньої важкості,
– повідомили в Першому ТМО.
За інформацією правоохоронців, через ДТП рух на тому відрізку дороги ускладнений. Його регулює поліція. Окрім цього, поблизу Гамаліївки є затори.
Очільник області Максим Козицький також попередив про ускладнення в русі. За його словами, станом на 20:50 на окружній дорозі Львова транспорт поступово пропускають.
"Рух регулює Поліція Львівської області. Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів", – додав голова ОВА.
Він побажав усім постраждалим швидкого одужання та подякував правоохоронцям і медикам за оперативність.