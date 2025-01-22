На Хмельниччині сталася трагічна ДТП: загинули мати та дитина

На Хмельниччині 21 січня сталася трагічна ДТП. Внаслідок аварії загинули 32-річна жінка та її 8-річна донька.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис поліції Хмельницької області. Там розповіли деталі ДТП.

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ДТП на Хмельниччині

В правоохоронних органах зазначили, що слідчі з'ясовують обставини ДТП, у якій загинула 32-річна чернівчанка та її 8-річна донька.

Моторошна ДТП сталася у вівторок, 21 січня, близько 08:40 години на автодорозі Н-03 сполученням "Житомир – Чернівці" поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади Кам’янець-Подільського району.

Відповідно до інформації поліції, зіткнулися автомобілі Fiat Linea, яким керувала 32-річна жителька міста Чернівці, та Mercedes Benz Vito, за кермом якого був 43-річний дунаївчанин.

Внаслідок аварії водійка Fiat та її 8-річна донька загинули на місці події. Водій автомобіля Mercedes та його 25-річна пасажирка зазнали тілесних ушкоджень, медики госпіталізували їх до лікарні,

– ідеться в дописі поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.



ДТП на Хмельниччині / Фото Національної поліції