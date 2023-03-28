ДТП з пасажирським автобусом на Хмельниччині: 18 людей потрапили у лікарню

У Хмельницькій області 28 березня сталася моторошна ДТП. Пасажирський автобус з'їхав у кювет, а тоді перекинувся.

В автобусі перебували два водії та 25 пасажирів. Наразі відомо, що госпіталізація знадобилася 18 людям.

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Людей доправили до Волочиської центральної районної лікарні.

Віктор Чубар – директор лікарні – розповів, що троє постраждалих перебувають у реанімації. Їхній стан оцінюють як середньої важкості. На щастя, він стабілізується.

Інших постраждалих госпіталізували до різних відділень травматологічного і хірургічного профілю.

Чубар розповів, що госпіталізація знадобилася двом дітям: 9 та 14 років. Їхній стан оцінюють як задовільний.

ДТП у Хмельницькій області – головне

ДТП сталася вранці 28 березня у Хмельницькій області. Автобус "Неоплан", який курсує за маршрутом "Варшава – Одеса", з'їхав у кювет. В автобусі перебували 25 пасажирів. Серед них – двоє дітей.

Про ДТП повідомила поліція Хмельницької області. Причини інциденту наразі встановлюють. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з кермуванням. На місці ДТП працюють слідчі.

Людям надали усю необхідну допомогу. Жертв внаслідок ДТП, на щастя, не було.