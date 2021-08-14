Моторошна ДТП на Івано-Франківщині: людей затисло в авто – є жертви

14 серпня 2021 , 10:52
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Джерело:

ДСНС в Івано-Франківській області

В Надвірнянському районі, що на Івано-Франківщині, трапилася моторошна ДТП. Внаслідок аварії є загиблі та постраждалі.

НАварія сталася вночі проти 14 серпня на трасі Мукачево – Львів. Відповідне повідомлення надійшло у ДСНС приблизно о 3:15.

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Постраждалі – у лікарні 

Правоохоронці звернулися дл рятувальників за допомогою. Потрібно було деблокувати людей з автомобіля, що перекинувся. Вони витягли тіла 2 загиблих. Ще 3 людей зазнали травм, але вижили. Їх передали медикам для подальшої госпіталізації.

Після цього надзвичайники також відключили акумуляторні батареї автомобіля. Загалом на місці аварії працювали 10 співробітників ДСНС.

Аварія з автобусом на Прикарпатті

  • Напередодні біля Яремче перекинувся пасажирський автобус Івано-Франківськ – Буковель. Аварія сталася зранку 10 серпня.
  • На момент ДТП там перебували водій та 19 пасажирів. Одного із них госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями.
  • Автобус перекинувся, бо у нього врізався легковик Skoda, за кермом якого був 37-річний чоловік. Той виїхав на зустрічну смугу.
  • Винуватцю аварії світить штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення водійських прав на термін від 6 місяців до 1 року. 
Автор: Ірина Буртик