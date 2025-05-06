У Польщі у кювет злетів автобус із десятками американських солдатів, є постраждалі

У Польщі в аварію потрапили американські військові. Автобус, в якому вони перебували, злетів у кювет.

Є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF FM.

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В автобусі їхали понад 30 військових

Аварія сталася у ніч на 6 травня на автомагістралі А4 у Нижній Сілезії.

Як повідомила речниця Генштабу Польщі, 3 автобуси з американськими солдатами їхали з Німеччини до Литви. На шляху до Вроцлава один із них з'їхав з дороги та потрапив у кювет.

Загалом у ньому перебували 35 осіб, 8 із яких отримали поранення. Вони скаржилися на головний біль та біль у шийному відділі хребта. Їхньому життю чи здоров'ю наразі нічого не загрожує.

Автобус з американськими солдатами потрапив у ДТП / Фото PAP

На місці ДТП працювали декілька десятків пожежників та дві машини швидкої допомоги. Затори на цьому відрізку дороги були аж до 5:00 ранку.