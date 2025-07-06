У Києві сталася смертельна ДТП за участі 21-річного мотоцикліста: поліція встановлює обставини

Уранці неділі, 6 липня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП. На місці події загинув 21-річний водій мотоцикла.

Інцидент стався близько 11:00. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про ДТП

За попередньою інформацією правоохоронців, керманич двоколісного на великій швидкості в'їхав у BMW, що рухався попереду.

Від удару мотоцикл відкинуло на відбійник – 21-річний водій загинув на місці події. Окрім того, із тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували його пасажира, 2001 року народження.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини автопригоди.

Нагадаємо, 5 липня близько 15:53 у місті Золочів на Львівщині сталася аварія за участі неповнолітнього мотоцикліста.

15-річний місцевий хлопець здійснив наїзд на дівчинку, 2017 року народження, що йшла пішохідним переходом. Постраждалу госпіталізували до лікарні в обласному центрі. Вона отримала травми різного ступеня тяжкості.