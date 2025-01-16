У Києві сталася моторошна ДТП, загинули люди
- У Святошинському районі Києва сталася ДТП.
- Рятувальники деблокували тіло жінки, загинув і чоловік.
Увечері 15 січня стало відомо про аварію в столиці. На жаль, є загиблі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС. Нещодавно на Русанівці також сталася ДТП – там автівка влетіла у МАФ.
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Що відомо про ДТП у Києві 15 січня
Дорожньо-транспортна пригода сталася у Святошинському районі, а саме на Житомирському шосе. Рятувальникам повідомили про подію о 20:29.
Зіткнулися два легкові автомобілі BMW та Ford, внаслідок чого загинуло двоє людей. Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми, не сумісні з життям. Причину аварії встановлять правоохоронці.
На фото, оприлюднених рятувальниками, видно, що автівки потрощені.
Страшна аварія у Києві 15 січня / Фото ДСНС
Рятувальники деблокували тіло жінки за допомогою електроінструменту та змили пальне з проїжджої частини.
Місцеві телеграм-канали додали, що ДТП відбулася на виїзді з Києва – там, де поворот на ЖК "Чайка".