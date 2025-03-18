У Києві Lexus протаранив відбійник: є загиблі

Правоохоронці розслідують ДТП, яка сталася у Голосіївському районі Києва. Відомо, що двоє людей загинуло.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

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ДТП у Києві

Аварія сталася близько о пів на 3 годину дня 18 березня на Столичному шосе.

Попередньо встановлено, що керманич Lexus, рухаючись в третій смузі проїзної частини, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник, в результаті чого авто перекинулось,

– ідеться в повідомленні.

В поліції повідомили, що внаслідок ДТП 40-річний водій загинув на місці пригоди, а його 22-річний пасажир зазнав тяжких травм та помер дорогою до лікарні.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, що ввечері 7 березня у Києві сталася смертельна ДТП на проїзній частині вулиці Набережно-Хрещатицький у Подільському районі. Винуватець автопригоди, рухаючись на великій швидкості здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen, який в некерованому стані зіткнувся з автівкою KIA.

Внаслідок автотрощі одна людина загинула, ще троє зазнали травми різного ступеня тяжкості. Зловмисника затримано, йому загрожує до 10 років за ґратами.