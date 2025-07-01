У центрі Києва автівка знесла літню терасу з людьми: є постраждала

Ввечері в суботу, 19 липня, в центрі Києва сталася моторошна ДТП. На вулиці Саксаганського позашляховик вилетів на пішохідну зону та фактично зніс літню терасу з людьми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про ДТП на Саксаганського?

За попередніми даними, близько 19:25 водійка автомобіля Mercedes не впоралася з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар.

Внаслідок ДТП постраждала 28-річна жінка, яка перебувала на літній терасі одного з закладів харчування. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

Місцеві публікують кадри з місця аварії: дивіться відео

За словами самої кермувальниці, під час руху в салоні авто у неї впав мобільний телефон. Коли жінка намагалася його підняти, вона втратила контроль над транспортним засобом.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції Києва, патрульні та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

До слова, нещодавно в Дніпровському районі столиці сталася ще одна ДТП. На проспекті Леоніда Каденюка маршрутка в'їхала у припарковану вантажівку, внаслідок аварії було 12 постраждалих.