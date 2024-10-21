ДТП з маршруткою у Києві: є загибла, кількість постраждалих зросла

Зранку 21 жовтня у Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії за участі вантажівки та маршрутки є постраждалі.

Про це повідомили в КМДА. Зазначається також, що внаслідок ДТП рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу. Водіїв просять врахувати цю ситуацію під час планування своїх маршрутів.

Читайте також Вантажівка на швидкості влетіла у маршрутку: у Києві сталася страшна ДТП

Скільки людей постраждали в ДТП

За попередньою інформацією правоохоронців, "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири.

Через ДТП на вулиці Вадима Гетьмана постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували,

– написали в КМДА.

Зараз на місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики.

Відомо, що рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки.

Згодом у поліції Києва повідомили, що внаслідок зіткнення загинула 72-річна жінка – пасажирка автобусу, ще п'ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до закладів охорони здоров’я.

У Києві вантажівка на повній швидкості в'їхала у маршрутку / Фото: OBOZ.UA

Раніше в Київпастрансі повідомили, що внаслідок ДТП затримується рух тролейбусів №22к, 27, 30, 42 по вулиці Гетьмана в напрямку Севастопольської площі.